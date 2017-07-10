В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о "массовой казни" в Чечне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению сообщения СМИ о том, что в Чечне якобы провели "массовую казнь", и информацию от органов внутренних дел республики, которые опровергают эти данные. Представитель Кремля отметил, что в этом случае непонятны источники, которые и сообщили об "убийстве" местных жителей.

— Да, мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет, мы приняли их к сведению, также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской Республики. Информация носит достаточно анонимный характер, непонятны источники информации, — пояснил Песков.

О "массовой казни" в Чечне сообщила "Новая газета". СМИ утверждает, что в республике якобы расстреляли нескольких жителей, которых перед этим задержали по неизвестным причинам. При этом министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил, что информация газеты ложна и не соответствует действительности.