Песков: Новых договорённостей о снижении добычи нефти нет

Страны ОПЕК, а также государства, не входящие в этот картель, не договаривались дополнительно ограничить объём добычи нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете о тех договорённостях и о тех "потолках", которые сейчас есть. Каких-либо иных договорённостей на данный момент не существует. Это всё, что я могу вам сказать, — сказал Песков.

Это был ответ на вопрос о том, что будет ли Россия снижать добычу нефти ниже 30 тысяч баррелей в сутки.