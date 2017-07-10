В Кремле заявили, что Путин высоко ценит работу врио главы Свердловской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко ценит "оперативность и эффективность" работы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
— Президент в целом достаточно высоко ценит эффективность этого главы региона. Собственно, именно поэтому и поделился материалами по прямой линии, зная, насколько эффективно и быстро получается решать насущные проблемы у этого губернатора, — пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, в Свердловской области уже начали разбираться в ситуации на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Напомним, директор предприятия заявил сотрудникам, что те получат зарплату, только когда к нему лично обратится президент. Владимира Путина возмутила ситуация, он распорядился проверить, "откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям".
Напомним, сегодня глава государства снова встретился с врио губернатора Свердловской области в ходе визита на выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.
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