В Кремле заявили, что Путин высоко ценит работу врио главы Свердловской области

Накануне глава государства передал Евгению Куйвашеву обращения граждан, поступившие на прямую линию. В их числе была жалоба от рабочих Нижнетагильского завода, которые рассказали, что им не платят зарплату.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко ценит "оперативность и эффективность" работы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

— Президент в целом достаточно высоко ценит эффективность этого главы региона. Собственно, именно поэтому и поделился материалами по прямой линии, зная, насколько эффективно и быстро получается решать насущные проблемы у этого губернатора, — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, в Свердловской области уже начали разбираться в ситуации на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Напомним, директор предприятия заявил сотрудникам, что те получат зарплату, только когда к нему лично обратится президент. Владимира Путина возмутила ситуация, он распорядился проверить, "откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям".

Напомним, сегодня глава государства снова встретился с врио губернатора Свердловской области в ходе визита на выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.