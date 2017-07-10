"Плохому танцору мешает погода". В чём винят холодное лето

Гендиректор компании-застройщика башни "Федерация", что на территории "Москвы-Сити", заявил, что не может начать остекление здания из-за плохой погоды в столице. Мосгосстройнадзор не может проверить башню, так как она не достроена. В итоге ввод её в эксплуатацию перенесли на сентябрь-октябрь. Виновата погода. А в каких ещё неприятностях винят холодное московское лето?

Рост безработицы Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Холодная погода влияет и на уровень безработицы, причём по всей России. Такие выводы можно сделать из доклада Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР. Особенно это заметно в гостиничном бизнесе и сельском хозяйстве. Многие фермеры решили не нанимать сезонных работников и укрывать свои посадки от града, видимо, самостоятельно. К слову, в одном из подмосковных посёлков пожаловались, что не могут вовремя убрать всю выросшую клубнику, так как "люди не выходят в поле работать из-за погоды".

Приостановили капремонт Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Плохая погода стала причиной приостановки капремонта в Казани. Так, работы с 22 кровлями и 34 фасадами приостановлены из-за дождей. Об этом заявил председатель местного комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин. К слову, с четверга, 13 июля, синоптики обещают солнце в городе.

Овощи подорожали в 1,5 раза Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Дождливое лето можно винить в чём угодно, даже в подорожании сезонных, казалось бы, продуктов. Так, пресс-служба Минсельхоза сообщила, что картофель, лук, капуста и морковь ощутимо подорожали. В среднем цены подскочили в полтора раза по сравнению с предыдущим годом.

Дороги в срок не отремонтируют, День города перенесут Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

Заммэра Новоалтайска Вячеслав Бондарев винит дождь в том, что не удалось в срок завершить работы по ремонту дорог и благоустройству городских площадок. Как сообщают местные СМИ, в результате решили перенести и День города почти на месяц — на 26 августа.