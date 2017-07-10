Песков заявил о российском происхождении турбин для ТЭС Крыма

Ранее сообщалось, что это может быть оборудование немецкой корпорации Siemens, однако там опровергли такую информацию.

Турбины, которые устанавливаются на тепловые электростанции Крыма, сделаны в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях, — сказал он.

Это был ответ на вопрос о том, поставляет ли эти турбины немецкая компания Siemens. Ранее об этом сообщали СМИ. Однако производитель вскоре заявил, что оборудование в Крым не поставляется и соблюдаются все санкции в отношении этого российского региона.