Песков заявил о российском происхождении турбин для ТЭС Крыма

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Песков заявил о российском происхождении турбин для ТЭС Крыма

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Офис компании Siemens в Мюнхене. Фото: © REUTERS/Lukas Barth

Ранее сообщалось, что это может быть оборудование немецкой корпорации Siemens, однако там опровергли такую информацию.

Турбины, которые устанавливаются на тепловые электростанции Крыма, сделаны в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях, — сказал он.

Это был ответ на вопрос о том, поставляет ли эти турбины немецкая компания Siemens. Ранее об этом сообщали СМИ. Однако производитель вскоре заявил, что оборудование в Крым не поставляется и соблюдаются все санкции в отношении этого российского региона.

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