В Турции решено арестовать 43 членов правительства

Шестеро подозреваемых занимают посты в кабмине в настоящее время, остальные 37 были уволены ранее.

Столичная прокуратура Турции санкционировала задержание 43 сотрудников кабмина, шестеро из которых занимают посты в настоящее время, остальные 37 ранее были уволены. Все они подозреваются в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), передаёт газета Hurriyet со ссылкой на источник в ведомстве.

Каждый из подозреваемых является пользователем программы ByLock. Именно её, по данным турецких служб, используют члены FETO для общения.

Ранее сегодня турецкое агентство Anadolu сообщало о задержании ещё 42 человек, которые также подозреваются в связях с проповедником. Среди задержанных — преподаватели ведущих вузов страны.

Напомним, именно Террористическую организацию фетулачистов (Fethullahçı Terör Örgütü, FETÖ) официальная Анкара объявила вдохновителем неудачного военного путча 15–16 июля 2016 года. В течение полугода после подавления путча десятки тысяч её предполагаемых членов были уволены из рядов чиновников и вооружённых сил страны. Глава организации Фетхуллах Гюлен живёт в США, турецкий МИД требует его экстрадиции. Сам Гюлен ранее осуждал мятеж и заявлял о своей непричастности.