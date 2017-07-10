Стинг пожертвовал миллион крон на программу для беженцев в Швеции

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Стинг пожертвовал миллион крон на программу для беженцев в Швеции

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Британский музыкант Стинг. Фото:© РИА Новости/Нина Зотина

Некоммерческий проект Songlines помогает молодым людям интегрироваться в музыку.

Британский певец Стинг пожертвовал призовые деньги от престижной музыкальной премии Polar Music Prize в размере одного миллиона крон (104 тысячи евро) некоммерческому проекту Songlines, который помогает молодым беженцам в Швеции интегрироваться в музыку. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

— Музыка может строить мосты, и этот проект обращает внимание на то, какую важную роль может сыграть музыка в том, чтобы дать молодым беженцам возможность сблизиться с новым обществом, — сказал Стинг.

Отметим, что подаренные музыкантом деньги будут потрачены, в частности, на организацию концертов, музыкальных лагерей и закупку инструментов. Как пояснила руководитель проекта Юлия Сандвалль, в данной программе участвуют беженцы из Афганистана, Эритреи и Сирии.

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