Поклонская предложила упростить отказ от украинского гражданства

Читайте также

Поклонская предложила упростить отказ от украинского гражданства

176

Депутат Госдумы Наталья Поклонская. Фото: ©РИА Новости/Александр Полегенько

Парламентарий убеждена, что такую норму ждут тысячи людей, чьи права игнорируют в Незалежной.

Депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в статьи 22 и 38 ФЗ "О гражданстве РФ". Об этом написала на своей странице в соцсети "Вконтакте" Наталья Поклонская.

Парламентарий уточнила, что граждане Украины смогут отказаться от гражданства, если предоставят нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у них гражданства данной страны.

Депутат выразила уверенность в том, что эту норму ждут тысячи людей, чьи права игнорируют в Незалежной.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!