"Россия очень довольна". Лукаш оценила итоги саммита G20

По словам шерпы, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удалось создать дружескую атмосферу.

Россия благодарит немецкое председательство за проведённый в Гамбурге саммит "Большой двадцатки". Кроме того, Москва довольна итогами мероприятия, пояснила представитель президента РФ (шерпа) в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

— Мы очень довольны итогами саммита и благодарны немецкому председательству за прекрасно проведённую работу, за прекрасное качество итоговых документов, — сообщила Лукаш во время брифинга.

По словам шерпы, в Москве также оценили дружескую атмосферу, которая царила на саммите.

Лукаш также отметила, что Россия считает ключевыми результатами саммита договорённости, которые были достигнуты в сфере поддержки экономики, обеспечения устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста мировой экономики, также в области торговли и глобализации.