Ляшко пригрозил Кабмину Украины вилами

Лидер Радикальной партии Украины выступил против правительственных реформ и призвал министров "прекратить издеваться над людьми".

Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко прибыл на заседание Согласительного совета в расстроенных чувствах. Оказалось, что на минувшей неделе лидер радикалов устроил "турне" по регионам страны и, к своему изумлению, выяснил, что люди на Украине живут плохо.

По словам Ляшко, украинцы жаловались ему на бедность, отсутствие работы и зарплаты. Кроме того, он не услышал ни одной одобрительной мысли в пользу правительственных реформ.

— Все эти реформы проводятся, чтобы сэкономить на украинцах, ограничить их право на получение медицинской помощи и пенсионного обеспечения и забрать у крестьян землю. Когда правительство повышает пенсионный возраст, ограничивает право украинцев на медуслуги, продаёт землю вместо того, чтобы создавать рабочие места и повышать зарплаты, оно обрекает Украину на вечную бедность, — посетовал депутат.

В заключение своей пламенной речи Ляшко пригрозил кабмину физической расправой.

— Или вы будете действовать, или мы вынесем вас на вилах, которые подарили мне на черкасском предприятии "Темп", — добавил он.

Отметим, вилы, подаренные Ляшко на заводе в Черкассах, целиком выполнены из металла и стилизованы "под золото". Депутат пообещал сотрудникам предприятия с помощью этого сельхозинструмента вычистить страну "от хаоса, безработицы и безденежья".