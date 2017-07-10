Финансовый омбудсмен считает, что вкладчики потеряют доверие к "Югре"

По его мнению, собственникам финансового учреждения надо было раньше сообщить о своей готовности поддержать банк из собственных средств.

Банку "Югра" будет нелегко вернуть свою репутацию, несмотря на готовность его собственников вложить в него 500 млн долларов из собственных средств. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев.

— Высказались собственники более менее благородно — в пользу поддержки банка за счёт своих ресурсов. ... 500 млн долларов они обещали добавить, этого, конечно, должно быть достаточно. Уж не знаю, реализуется ли их благородство на практике или нет, но это был бы лучший вариант, — сообщил Медведев Лайфу.

При этом, по мнению эксперта, руководству банка нужно было ранее сообщить о готовности покрыть дыру в финансах. Это помогло бы спасти банк от нынешнего положения. Напомним, Центробанк на полгода ввёл в "Югру" временную администрацию.

— Конечно, если собственники готовы такую огромную сумму вложить в банк, они должны были пораньше об этом заявить, — считает Медведев. — И это было бы им выгоднее. Потому что сейчас, когда банк оказывается неработоспособным, он по техническим причинам теряет — обесцениваются его активы, люди теряют доверие к нему.

Эксперт также отметил, что дальнейшая судьба "Югры" станет известной только после того, как временная администрация обследует его реальное финансовое положение.