В Киеве открылось первое украинское представительство НАТО

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В Киеве открылось первое украинское представительство НАТО

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Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото:© РИА Новости/Михаил Палинчак

Ранее президент Пётр Порошенко подписал закон о приоритетном курсе на вступление в Североатлантический альянс.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе открыли в Киеве первое представительство международной организации. Об этом сообщили украинские СМИ.

По словам Климпуш-Цинцадзе, в стране относятся к открывшемуся представительству как к "уникальной дипломатической" структуре.

Отметим, Пётр Порошенко на днях говорил, что Киев стремится к интеграции в евроатлантическое пространство, но пока не будет "немедленно" подавать заявку на вступление в НАТО.

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