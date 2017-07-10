Джоан Роулинг написала книгу на маскарадном костюме

Писательница сомневается, что это произведение когда-то будет отдельно опубликовано.

Британская писательница Джоан Роулинг, ставшая популярной благодаря книгам о волшебнике Гарри Поттере, написала новое произведение. Об этом она сообщила телекомпании CNN. Однако автор сомневается, что её сказка увидит свет. Дело в том, что она написана на маскарадном костюме, который был создан специально для вечеринки в честь 50-летия Роулинг.

— Я отправилась туда в костюме утерянной рукописи, — сказала писательница. — И я написала на платье большую часть той книги.

Писательница рассказала, что сейчас эта "книга" висит в её гардеробе.

Сейчас в мире продано уже почти полмиллиарда книг Джоан Роулинг, посвящённых Гарри Поттеру. По ним снято несколько фильмов, которые, в свою очередь, также стали очень популярными.