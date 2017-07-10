Renault может начать серийное производство "заряженного" электромобиля Zoe

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Renault может начать серийное производство "заряженного" электромобиля Zoe

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Фото: group.renault.com

В Renault планируют сделать серийным хэтчбек Zoe RS, у которого двигатель в 460 лошадиных сил. Об этом журналистам сообщил руководитель подразделения Renault Sport Патрис Ратти.

— Это большой проект, требующий времени на проработку. Сейчас батареи для электромобилей стали более совершенными, чем раньше, что делает подобную модель реальной, — приводит слова Ратти Autocar.

По его словам, работа над созданием серийного "заряженного" электромобиля Zoe началась после того, как на автосалоне в Женеве произошёл дебют 460-сильного концепта.

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