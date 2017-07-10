В Петербурге насильник неудачно атаковал жертву и "спалился", когда убегал

Мужчина хотел напасть на женщину в лифте, но та дала ему решительный отпор. Злоумышленник попытался скрыться, но попал на камеры наблюдения.

В начале июля в Петербурге в одном из жилых домов на проспекте Науки камеры видеонаблюдения зафиксировали момент неудачного нападения насильника.

На записи, снятой камерами программы "Безопасный дом", видно, что мужчина придерживает дверь подъезда перед женщиной с пакетами. Далее они вместе заходят в подъезд и в лифт. Там злоумышленник попытался атаковать жертву, но она подняла крик. Испуганный преступник выскочил из лифта и спустился вниз бегом по лестнице.

Пострадавшая уже подала заявление в полицию. Женщина рассказала, что возвращалась домой с тяжёлыми сумками и не ожидала нападения.

На данный момент видеозаписи переданы сотрудникам правоохранительных органов, подозреваемый объявлен в розыск.