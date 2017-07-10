Экс-депутата Госдумы и бывшего мужа Маши Малиновской задержали за мошенничество. Как сообщает паблик Mash, Денис Давитиашвили был в розыске несколько лет.
На бывшего парламентария от ЛДПР завели уголовное дело. Из-за проблем с законом Давитиашвили даже сменил фамилию и стал Спирковым. Экс-депутата задержали в Ульяновске и перевели в Москву.
Отметим, что у Спиркова и Маши Малиновской есть общий сын, но мужчина четыре года не выплачивал алименты. А партнёрам по бизнесу он задолжал сотни миллионов.
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