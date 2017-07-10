Почти половина японцев остаются девственниками к 30 годам

Жители Страны восходящего солнца настолько увлечены комиксами, мангой и просмотрами порно в Интернете, что их сексуальной энергии просто не хватает на реальных женщин.

Глобальный кризис сексуальной сферы наблюдается в Японии с 2010 года, однако на сегодняшний день он достиг своего апогея. Согласно результатам последнего опроса, 43 процента мужского населения страны в возрасте от 18 до 34 лет являются девственниками, передаёт Independent. А к 30 годам сексуальных контактов продолжают остерегаться 37 процентов японцев.

Исследования показали, что одной из главных причин сексуальной незаинтересованности японских мужчин является женская эмансипация. Чувственные и ранимые, они в буквальном смысле ощущают угрозу от женщин, имеющих бОльшую зарплату, статус или социальную роль.

Эту теорию подтверждают и местные психотерапевты: пугающее число 30-летних мужчин приходят на сеансы с целью избавиться от страха перед властными матерями, начальницами или условными чиновницами из мэрии, чтобы затем привести в порядок свою сексуальную сферу. В противном случае большинство из них находит выход в гомосексуальных связях или навсегда прощаются со своим либидо.

Но есть и второй фактор, благодаря которому число 30-летних девственников в Японии растёт в геометрической прогрессии. Оказывается, всему виной — банальная мужская лень.

Зачем тратить время и деньги на ухаживания за реальной женщиной, когда буквально на каждом углу ты можешь приобрести резиновую или роботизированную или любую другую безотказную подружку.

Более того, чтобы удовлетворить все свои похотливые желания, можно даже не выходить из дома, а погрузиться в волнующий и волшебный мир онлайн-порно или эротических комиксов.

Так или иначе всё приводит к тому, что в ближайшие десятилетия Стране восходящего солнца грозит глобальная демографическая яма. Учёные уже предупредили японское правительство, что к 2065 году население может уменьшиться на 40 миллионов человек, а то и больше.