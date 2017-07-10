На Украине признали неспособность доказать присутствие военных РФ в Донбассе

Георгий Тука заявил, что рвать для этого на себе по сто вышиванок в день бесполезно — нужны факты.

У властей Украины нет какой-либо достоверной информации, которая могла бы подтвердить заявление Киева о том, что российские военнослужащие якобы присутствуют в Донбассе. Это в интервью "Апострофу" признал заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука.

— Мы не можем пока несмотря на все старания юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии, — отметил он.

Он отметил, что юридически ни о какой "оккупации" не может быть речи, поскольку в Донбассе нет российских органов власти.

— Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! — сетует украинский политик. — Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его, манипулируя им.

Ранее Тука заявлял, что Украина может вернуть Донбасс под свой контроль в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что российских военных на Украине нет и никогда не было.