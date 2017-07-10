В Литве производителя "Советского пломбира" обвинили в пропаганде

Компания в свою очередь пояснила, что мороженое шло на экспорт, но свою "вину" всё же признала.

Настоящую бурю негодования среди литовских активистов вызвало мороженое под названием "Советский пломбир" местного производства. Его обнаружил общественный деятель Гиедрюс Друктяйнис в магазине деревни Девянишкес и тут же обвинил изготовителя в "советской пропаганде", о чём и написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Как вам не стыдно, литовцы? — взывал он к совести своих соотечественников в подписи к снимкам.

Литовская компания Art Glacio, производящая злополучный пломбир, пояснила, что мороженое готовилось на экспорт. Название же, по их заверению, придумали не они, а заказчик. Свою вину компания при этом признала, объяснив, что заказов у них не так много, а потому выбирать не приходится.

— Очень не по-граждански, но что делать? — попыталось оправдаться руководство компании.

Кстати, в Литве демонстрация советской символики запрещена на государственном уровне. Подобное нарушение карается штрафом до 289 евро.