В Литве производителя "Советского пломбира" обвинили в пропаганде

Настоящую бурю негодования среди литовских активистов вызвало мороженое под названием "Советский пломбир" местного производства. Его обнаружил общественный деятель Гиедрюс Друктяйнис в магазине деревни Девянишкес и тут же обвинил изготовителя в "советской пропаганде", о чём и написал на своей странице в "Фейсбуке".
— Как вам не стыдно, литовцы? — взывал он к совести своих соотечественников в подписи к снимкам.
Литовская компания Art Glacio, производящая злополучный пломбир, пояснила, что мороженое готовилось на экспорт. Название же, по их заверению, придумали не они, а заказчик. Свою вину компания при этом признала, объяснив, что заказов у них не так много, а потому выбирать не приходится.
— Очень не по-граждански, но что делать? — попыталось оправдаться руководство компании.
Кстати, в Литве демонстрация советской символики запрещена на государственном уровне. Подобное нарушение карается штрафом до 289 евро.
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