В последние полгода украинцы стали лучше относиться к России

Пророссийские настроения возросли во всех регионах Украины, в том числе в центральных и западных.

Немногим менее половины жителей Украины (44%) хорошо относятся к России. В феврале таковых было 39%. К данному выводу пришли специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) и российского "Левада-центра".

Кроме того, зимой 47% граждан соседней страны высказывались за то, чтобы закрыть границы между государствами. Сейчас такую идею поддерживает только 43% украинцев.

Опрос населения проводился с 20 по 29 мая, всего в нём приняли участие более двух тысяч респондентов.