Кудрин выступил против продовольственного эмбарго

Также он подчеркнул, что Россия сможет быть успешной только при кооперации с Западом.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что России не стоит увеличивать список товаров по продэмбарго, как и в целом не стоило его вводить. Об этом он сказал в кулуарах форума "Иннопром-2017", отвечая на вопросы журналистов.

— Я всегда был против этих мер, — сказал он.

Также Кудрин подчеркнул, что Россия сможет быть успешной только при кооперации с Западом. Он привёл пример с товарооборотом технологической продукции и пояснил, что на сегодняшний день РФ поставляет на мировые рынки 0,25% от рынка высокотехнологичной продукции.