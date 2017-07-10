Алжирца арестовали за регистрацию на Facebook под видом премьер-министра страны

В Алжире арестовали человека, который выдавал себя на "Фейсбуке" за премьер-министра страны Абделя Маджид Тебона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу главы правительства.
Личность мужчины не разглашается. Известно, что его арестовали сотрудники государственной службы безопасности. Пользователь публиковал на странице информацию о встречах Тебона, которых в реальной жизни не было, и делал вымышленные заявления от его лица.
В настоящее время расследование инцидента продолжается.
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