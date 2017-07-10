Трамп объяснил, почему Иванка заменила его на встрече на саммите G20

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Трамп объяснил, почему Иванка заменила его на встрече на саммите G20

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Фото: ©REUTERS / Patrik Stollarz

Американский лидер также отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель была не против появления его дочери на мероприятии.

Президент США Дональд Трамп назвал стандартной практикой тот факт, что на одной из встреч в рамках саммита G20 вместо него выступила его дочь Иванка.

— Когда я покинул конференц-зал для встречи с Японией и другими странами, я попросил Иванку занять мое место. Стандартная практика. Ангела М. (канцлер ФРГ Ангела Меркель. — Прим. ред.) согласна с этим, — написал американский лидер в своём микроблоге.

Как уже сообщал Лайф, Иванка Трамп заменила отца на встрече, где обсуждались вопросы, касающиеся Африки, миграции и здравоохранения.

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