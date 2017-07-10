Трамп объяснил, почему Иванка заменила его на встрече на саммите G20

Президент США Дональд Трамп назвал стандартной практикой тот факт, что на одной из встреч в рамках саммита G20 вместо него выступила его дочь Иванка.
— Когда я покинул конференц-зал для встречи с Японией и другими странами, я попросил Иванку занять мое место. Стандартная практика. Ангела М. (канцлер ФРГ Ангела Меркель. — Прим. ред.) согласна с этим, — написал американский лидер в своём микроблоге.
When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2017 г.
Как уже сообщал Лайф, Иванка Трамп заменила отца на встрече, где обсуждались вопросы, касающиеся Африки, миграции и здравоохранения.
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