Трамп объяснил, почему Иванка заменила его на встрече на саммите G20

Американский лидер также отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель была не против появления его дочери на мероприятии.

Президент США Дональд Трамп назвал стандартной практикой тот факт, что на одной из встреч в рамках саммита G20 вместо него выступила его дочь Иванка.

— Когда я покинул конференц-зал для встречи с Японией и другими странами, я попросил Иванку занять мое место. Стандартная практика. Ангела М. (канцлер ФРГ Ангела Меркель. — Прим. ред.) согласна с этим, — написал американский лидер в своём микроблоге.

When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2017 г.

Как уже сообщал Лайф, Иванка Трамп заменила отца на встрече, где обсуждались вопросы, касающиеся Африки, миграции и здравоохранения.