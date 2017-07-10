На испанском курорте желающих справить нужду в море будут штрафовать на 750 евро

Кроме того, местные власти решили запретить ходить нагишом, жарить шашлыки на пляже, включать громкую музыку и ездить на мотоцикле.

На курорте Сан-Педро-дель-Пинатар, расположенном на юго-востоке страны, будут штрафовать туристов и местных жителей за неподобающее поведение на пляжах и в зонах отдыха. Об этом сообщили испанские СМИ.

Orinar en el mar costará hasta 750 euros en San Pedro del Pinatar https://t.co/8XguWhD8jH — SER Talavera (@sertalavera) 7 июля 2017 г.

Нарушителям грозят штрафы в размере от 750 до двух тысяч евро. Помимо прочего, под запрет попадают отдых на пляже вместе с животными, сёрфинг и использование лодок на расстоянии ближе 200 метров от берега.

Ограничения должны вступить в силу 18 июля. По мнению чиновников из местной мэрии, новые правила пойдут на пользу окружающей среде и сделают отдых на курорте ещё более приятным.