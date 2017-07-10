Матвиенко предложила отменить транспортный налог и повысить цены на бензин

Спикер Совета Федерации считает, что оплата должна осуществляться по принципу "сколько проехал, столько и заплатил".

Повышение цен на бензин — более справедливая мера, чем налог на транспортное средство. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению Матвиенко, оплата должна осуществляться по принципу "сколько проехал, столько и заплатил" — так она будет удобна людям, редко садящимся за руль своего авто.

— Мне кажется, что повышение акциза — это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство, — сказала Матвиенко.

В качестве примера Матвиенко привела пенсионеров и ветеранов, которые зачастую используют машину только летом — для поездок на дачу. По мнению спикера, заставлять их платить за машину наравне с заядлыми автомобилистами несправедливо.

Матвиенко предложила всячески продвигать эту идею и готовить соответствующий законопроект.