Украина введёт биометрический контроль для иностранцев, пересекающих границу

По мнению президента Порошенко, эта мера позволит усилить возможности для борьбы с терроризмом.

Украина введёт биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают государственную границу. Об этом заявил президент Пётр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны.

Глава государства подчеркнул, что речь идёт об усилении контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины. По убеждению Порошенко, сбор биометрических данных позволит усилить возможности для борьбы с терроризмом.

— Мы отведём достаточно времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не почувствовали каких-либо неудобств, — добавил украинский лидер.

Также Порошенко потребовал от министра внутренних дел обеспечить все основные пункты пересечения границы необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.