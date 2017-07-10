Завод Nissan в Петербурге вернётся к работе в две смены

По данным руководства компании, в ближайшее время на предприятие наймут 450 новых сотрудников. Это позволит на четверть увеличить производство по итогам года.

Сегодня на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге руководители Nissan встретились с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказали ему о своих планах. В частности, они анонсировали планы возродить вторую смену на заводе в Петербурге.

Известно, что нарастить темпы производства в компании решили в связи со стабилизацией автомобильного рынка России в надежде на дальнейшее улучшение ситуации.

Отметим, в настоящее время на заводе работает более 1,5 тыс. человек. В 2016 году с конвейера сошли 36 тыс. 458 автомобилей.