Она подчеркнула, что люди, вынужденные делить быт с несколькими соседями по комнате, зачастую чувствуют себя рабами ситуации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отказаться от студенческих общежитий и заменить их другими формами совместного проживания. Об этом она сказала во время встречи с членами Палаты молодых законодателей.

— Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру, — заявила Матвиенко.

Заменить привычные общежития она предложила молодёжными кооперативами и домами с квартирами-студиями. При этом, по мнению Матвиенко, жилплощадь следует передавать в собственность за символическую плату, чтобы человек мог понимать, что это уже его квадратные метры.

Также спикер Совфеда предложила давать молодым людям беспроцентные займы и снимать часть оплаты за квартиру только после рождения ребёнка.