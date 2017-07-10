В Японии золотые слитки обнаружили в туалете самолёта

Кто-то заботливо уложил золото в мешочек и спрятал за стеной туалета. Экипаж самолёта обратил внимание на то, что обшивка стены выглядит необычно.

Золотые слитки весом в несколько десятков килограммов были обнаружены в туалете самолёта японской бюджетной авиакомпании Vanilla Air, прибывшего из Тайваня в аэропорт Кансай (Япония), сообщает NHK. Таможня классифицирует обнаруженное золото как контрабанду.

Слитки золота были помещены в чёрный мешочек и спрятаны за стеной туалета в хвосте самолёта. Несмотря на столь надёжное укрытие, экипаж лайнера заметил странные разрывы в обшивке стены. На место были вызваны сотрудники таможенной службы, которые и извлекли золото.

После инцидента руководство Vanilla Air заявило о своём намерении усилить внутреннюю систему наблюдения.