В России 3,5 млн человек страдают онкозаболеваниями

Злокачественные новообразования в настоящее время занимают второе место среди причин смертности населения.

По последним данным, 3,5 млн россиян страдают онкологическими заболеваниями. Смертность от таких недугов в России выше, чем в развитых странах. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

— В структуре всех причин смерти населения онкология занимает в России традиционно второе место и занимает 15,6%. В РФ онкологическими болезнями болеют 3,5 млн человек. Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тысяч человек, — пояснила Голодец.

Напомним, весной стало известно, что Минздрав разработал поправки в Порядок оказания медицинской помощи. Согласно нововведению, максимальный срок ожидания начала лечения с момента диагностирования онкозаболевания составит 14 календарных дней с момента постановки диагноза.