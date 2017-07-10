Пранкеры разыграли "борзоту" с нижнетагильского завода

В разговоре с Вованом и Лексусом прошлые и нынешние владельцы предприятия перекладывали друг на друга вину за экономический крах на производстве.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров развели бывших и нынешних владельцев Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий от имени сотрудников областной администрации, сообщают "Вести". Жертвами розыгрыша стали три человека, которые так или иначе могут быть ответственными за невыплату рабочим 13 млн рублей.

Лексус и Вован выслушали точки зрения управляющего обанкротившимся заводом Олега Скорохода, бывшего директора предприятия Левона Манукяня, а также акционера и собственника завода Дениса Кокорина. Каждый из них начал перекладывать вину на другого.

Так, по словам Кокорина, именно экс-директор Манукян развалил предприятие и хамил работникам. В свою очередь, Манукян утверждает, что это Кокорин разворовывал предприятие и "сливал" продукцию через дочерние организации.

— Это он во всём виноват, довёл до такого состояния предприятие, производство. Его задача была наладить производство и найти рынок сбыта дополнительный. Он отработал месяцев семь и довёл до такого состояния, что начались проблемы с заработной платой, и написал заявление об увольнении. Предприятие после этого остановилось, — убеждал пранкеров Кокорин.

Манукян в свою очередь рассказал, что нынешний собственник завода получил акции от своего отца, который является известным в Тагиле криминальным авторитетом, который теперь якобы угрожает экс-директору.

— Были аффилированные предприятия, все их родственники сидели там, учредителями были. Деньги выводили. Они мне конкретно говорили: "Если кто-то в этом плане что-то скажет, например, про банкротство, то... Никаких движений по этому поводу не должно быть, а кто попробует, тот будет иметь дело с нами". Вот такие бандитские угрозы, 90-е годы. Я написал заявление в полицию с просьбой разобраться с тем, почему завод ведут к банкротству. А меня начали прессовать, — пожаловался собеседникам Манукян.

Разговор с Олегом Скороходом тоже не прибавил истории ясности. Тот заявил, что деньги работникам будут выплачены лишь после процедуры продажи обанкротившегося завода, то есть примерно через полгода.

Напомним, о проблемах на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий стало известно после встречи Владимира Путина с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Президент резко высказался по поводу решения директора предприятия выплачивать сотрудникам зарплату "только в случае личного обращения президента" и поручил разобраться в ситуации.

Ранее Лайф сообщал, что имущество владельцев предприятия было арестовано, а они, в свою очередь, начали выплачивать зарплату работникам предприятия. Один из собственников перечислил 2,5 млн рублей, второй — 6,5 млн.