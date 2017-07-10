В ЛНР опубликовали фоторобот второго подозреваемого в теракте в Луганске

В МГБ ЛНР разместили ориентировку и фоторобот второго подозреваемого в причастности к теракту, который произошёл 7 июля. По данным министерства, предполагаемому преступнику на вид 50–55 лет, у него седые волосы и щетина.
Стоит отметить, что 9 июля в Министерстве госбезопасности республики опубликовали фоторобот первого подозреваемого.
Напомним, 7 июля в центре Луганска прогремело сразу два взрыва с интервалом в несколько минут. Жертвой теракта стала капитан медслужбы Народной милиции ЛНР.
- Популярные
- По времени