В ЛНР опубликовали фоторобот второго подозреваемого в теракте в Луганске

Всего в городе прогремело два взрыва, жертвой одного из них стала капитан медслужбы Народной милиции ЛНР.

В МГБ ЛНР разместили ориентировку и фоторобот второго подозреваемого в причастности к теракту, который произошёл 7 июля. По данным министерства, предполагаемому преступнику на вид 50–55 лет, у него седые волосы и щетина.

Стоит отметить, что 9 июля в Министерстве госбезопасности республики опубликовали фоторобот первого подозреваемого.

Напомним, 7 июля в центре Луганска прогремело сразу два взрыва с интервалом в несколько минут. Жертвой теракта стала капитан медслужбы Народной милиции ЛНР.