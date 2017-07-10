УАЗ показал прототип гибридного автомобиля "Профи"

Ожидается, что машина пойдёт в серию в 2020 году и будет выгодно отличаться от собратьев низким расходом топлива.

Ульяновский автомобильный завод планирует через три года запустить в серию гибридный автомобиль "Профи", который будет оснащаться бензиновым и электрическим моторами. Об этом рассказал гендиректор предприятия Вадим Швецов на форуме "Иннопром-2017" в Екатеринбурге.

По словам Швецова, экономия топлива из-за сочетания двух двигателей составит до 50%. Проект будет ориентирован на компанию "Россети", однако ожидается внимание к нему и на европейском рынке.

— В будущем автомобили УАЗ, оборудованные гибридной установкой, будут способны увеличить запас хода на одной заправке до 1000 км, сведя расход топлива автомобиля грузоподъёмностью 1500 кг к 7 л на 100 км, — сообщили в пресс-службе компании.

Предполагается, что модель будет оснащаться зарядным устройством, поддерживающим зарядку переменным и постоянным токами.