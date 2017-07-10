Российских спортсменов хотят проверять на допинг с помощью тестов-викторин

Соответсвующее предложение представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отправили в спортивные федерации.

В РУСАДА предлагают ввести специальные викторины и шарады для спортсменов на тему допинга. Об этом сообщает Mash.

Известно, что спортсменов могут заставить проходить тест из десяти вопросов. За неправильные ответы будет назначаться специальная лекция от РУСАДА с разъяснениями по каждой ошибке. Предполагается, что таким образом атлеты будут ответственнее относиться к изучению теоретической базы и вообще начнут лучше разбираться в теме.

В конце июня глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах анонсировал санкции против российских спортсменов за якобы употребление допинга на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Напомним, из-за допингового скандала у олимпийцев и паралимпийцев из РФ были большие проблемы с допуском на Олимпийские игры в прошлом году.