Авиакомпания Ryanair остановила перелёты на Украину

Билеты нельзя приобрести ни во Львов, ни в Борисполь — два украинских направления крупнейшего европейского лоукостера.

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair прекратила перевозки на Украину. Билеты невозможно приобрести как в Борисполь и Львов, так и из, пишет телеканал "112 Украина".

Несмотря на то что направления по-прежнему есть на сайте, возможность покупки билетов заблокирована. При попытке выбрать доступную дату в строке календаря не появляются активные гиперссылки с ценой билета.

Ранее о вероятности прекращении полётов Ryanair на Украину сообщал министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. Также генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин сообщал о слишком жёстких требованиях Ryanair для продления контракта, из-за которых аэропорт мог потерять 2 млрд гривен (76 миллионов долларов).