Под Львовом глава районной ячейки ОУН-УПА умер на митинге у памятника Шухевичу

91-летний мужчина потерял сознание, произнося пламенную речь в поддержку украинского национализма перед многочисленной толпой.

ЧП произошло во время празднования 110-й годовщины со дня рождения одного из создателей и идеологов ОУН-УПА* Романа Шухевича в посёлке Краковец Яворовского района Львовской области. Один из главных докладчиков на этом митинге — 91-летний глава районной ячейки националистов Пётр Вушко — умер, оборвав на полуслове свою пламенную речь.

Пожилой активист потерял сознание на глазах у многочисленной толпы. На место тут же вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть националиста.

Из открытых источников известно, что Пётр Ушко являлся членом подполья ОУН с позывным Орлик с 1944 года. После ареста в 1946 году он по приказу военного трибунала был приговорён к смертной казни, однако вскоре приговор был смягчён на 25 лет концлагерей.

* Организации запрещены в РФ по решению Верховного суда.