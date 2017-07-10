Турчинов предложил расширить санкции против России

Глава СНБО Александр Турчинов призвал украинские власти последовать примеру западных коллег.

На Украине намерены расширить список ограничительных мер против граждан РФ. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины дал соответствующее поручение кабмину, СБУ и Нацбанку Украины.

— США и ЕС приняли решение о введении новых санкций против Российской Федерации, и мы не можем не учитывать эти инициативы наших стратегических партнёров, — сказал Турчинов на брифинге после заседания СНБО в понедельник.

Политик отметил, что СНБО намерен расширить список "персональных специальных, экономических и других ограничительных мер" в отношении физических и юридических лиц РФ.