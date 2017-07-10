На Алтае больница подала в суд на женщину, потерявшую ребёнка

Роженица обвинила врачей в халатности из-за того, что её дочка умерла. В свою очередь, медики требуют оспорить получение женщиной материнского капитала, утверждая, что погиб не ребёнок, а плод.

В Алтайском крае 31-летняя Татьяна Трушина, будучи беременной, подала документы на ипотеку. Женщина рассчитывала сразу после родов получить материнский капитал и купить дом. В результате девочка появилась на свет мёртвой. Врачи выдали Трушиной свидетельство о рождении, но теперь пытаются оспорить получение женщиной материнского капитала. Об этом рассказал паблик Mash.

По словам Татьяны, она просила сделать ей кесарево, ещё когда только поступила в Курьинскую ЦРБ. Врачи тогда не прислушались, в результате ребенок умер из-за асфиксии.

В настоящее время в ситуации предстоит разбираться следователям.