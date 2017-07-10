Турчинов: Биометрический контроль коснётся в первую очередь граждан РФ

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Турчинов: Биометрический контроль коснётся в первую очередь граждан РФ

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Александр Турчинов. Фото: ©РИА Новости/Александр Максименко

Также он отметил, что нововведение может вступить в силу уже в конце этого года.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля на украинской границе коснётся в первую очередь граждан России. Об этом он сказал журналистам после заседания Совета нацбезопасности и обороны страны. Турчинов отметил, что данное нововведение затронет всех иностранцев, кроме граждан государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения.

— То есть понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности, — заявил секретарь СНБО.

Также Турчинов отметил, что въезд по биометрическим паспортам может заработать уже в конце этого года.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что Украина введёт биометрический контроль для иностранцев, пересекающих границу.

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