На рейсе авиакомпании Ryanair трёхлетнего ребёнка отсадили от родителей

Перевозчик ввёл дополнительную плату за бронирование мест в салоне, что теперь вызывает у граждан, путешествующих с детьми, массу неудобств.

Скандал вокруг ирландской авиакомпании Ryanair разгорелся после того, как она ввела повышенный тариф за возможность забронировать приглянувшееся место в салоне. В результате пассажиры, путешествующие парами или компанией, с семьёй или детьми, ежедневно жалуются на то, что их рассадили, передаёт Daily Mail.

Так, британка Джули Конвей пожаловалась, что троих её детей в возрасте трёх, шести и девяти лет специально рассадили по разным рядам в пассажирском лайнере, чтобы вынудить её внести дополнительную плату за то, чтобы во время полёта из Ливерпуля в Корк сидеть вместе с ними.

— До какой ещё низости опустится Ryanair? Посадить трёхлетку совсем одну! — возмущается мать малютки.

Перевозчик обвинения в свой адрес отрицает. Представители Ryanair заверили журналистов, что в том случае, если пассажир отказывается вносить дополнительную плату, место ему выберут в рандомном порядке. Перевозчик признаёт, что держит кресла у проходов и окон для тех, кто заплатит за них, однако утверждает, что не рассаживает членов семьи и тем более не разлучает родителей с маленькими детьми.

— Во-первых, мы не делаем ничего такого, чтобы умышленно разделить семьи. Мы хотим, чтобы семьи с детьми сидели вместе, и предоставляем всем детям зарезервированные места бесплатно. Во-вторых, при рандомной рассадке шансы на то, что пассажиры будут сидеть раздельно, высоки, поскольку многие наши клиенты сейчас предпочитают заплатить за резервирование мест, — пояснили в пресс-службе перевозчика.

Отметим, год назад в СМИ прошла информация, что российский лоукостер "Победа" якобы рассаживает по разным местам пассажиров с детьми. Однако представители авиакомпании эту информацию категорически опровергли.

— Низкобюджетная авиакомпания "Победа" категорически заявляет, что информация и любые её интерпретации, измышления, игры заголовков о планах компании добиться разделения родителей и детей в салоне самолёта, содержащиеся в публикациях СМИ, являются вымыслом и абсолютно не соответствуют действительности, — заявляли в "Победе". — Авиакомпания подтверждает, что на её рейсах ребёнок до 12 лет обязательно получает место рядом с одним из родителей или с сопровождающим лицом без взимания дополнительных сборов, и в будущем компания будет придерживаться именно такой политики.