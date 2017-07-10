Украина жалуется на умопомрачение солдат ВСУ из-за российского телевидения

Среди воюющих в Донбассе остаётся всё меньше и меньше патриотов Украины, считает замминистра по делам беженцев Георгий Тука.

Среди солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), воюющих в Донбассе, остаётся всё меньше украинских патриотов из-за просмотра российских телепередач. Такое заявление сделал заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука в интервью украинскому порталу "Апостроф".

— Когда там, на передке, смотришь всё это раша-ТВ (российское телевидение. — Прим. ред.), то через некоторое время даже эти наши ребята, которые свои жизни отдают, начинают чувствовать какое-то умопомрачение, — рассказал Тука.

По словам замминистра, солдатам очень трудно "оставаться патриотом Украины и вообще сторонником украинской государственности" при таком информационном окружении.

Также политик отметил, что в целом настроения украинских военных в Донбассе с каждым днём становятся всё более и более пессимистичными.

— Ну что происходит? Прошли выпускные вечера. Молодёжь отгуляла, оттанцевала. Настроения — пессимистические. И уровень пессимизма, разочарования с каждым днём растёт, — отметил Тука.