Дональд Трамп — младший поделился видео, как его отец "сбивает" самолёт CNN

Сын президента США опубликовал в своём "инстаграме" смонтированное видео, как его отец, будучи пилотом истребителя, сбивает самолёт CNN.
В записи использованы кадры фильма "Лучший стрелок" 1986 года, в котором сыграл Том Круз. По сюжету ролика самолёт под управлением Трампа после короткого преследования выпускает ракету в борт CNN и с первой попытки поражает его.
— Едва ли не лучшее, что я видел, — подписал видео Трамп-младший, сопроводив комментарий тремя смеющимися до слёз смайликами.
Напомним, некоторое время назад сам президент США опубликовал у себя в "Твиттере" видео, на котором "избивает" человека, у которого вместо головы логотип CNN.
#FraudNewsCNN #FNN pic.twitter.com/WYUnHjjUjg— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2017 г.
- Популярные
- По времени