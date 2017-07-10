Дональд Трамп — младший поделился видео, как его отец "сбивает" самолёт CNN

За день запись набрала почти 140 тысяч просмотров. Многие пользователи оставляют возмущённые комментарии, называя шутку неудачной.

Сын президента США опубликовал в своём "инстаграме" смонтированное видео, как его отец, будучи пилотом истребителя, сбивает самолёт CNN.

One of he best I've seen. #Repost @oldrowofficial ・・・ Hey @cnn we heard you like memes s p i c y b o i Публикация от Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) Июл 8 2017 в 10:24 PDT

В записи использованы кадры фильма "Лучший стрелок" 1986 года, в котором сыграл Том Круз. По сюжету ролика самолёт под управлением Трампа после короткого преследования выпускает ракету в борт CNN и с первой попытки поражает его.

— Едва ли не лучшее, что я видел, — подписал видео Трамп-младший, сопроводив комментарий тремя смеющимися до слёз смайликами.

Напомним, некоторое время назад сам президент США опубликовал у себя в "Твиттере" видео, на котором "избивает" человека, у которого вместо головы логотип CNN.