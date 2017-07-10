В Польше передумали сносить советский памятник из-за протестов местных жителей

По данным СМИ, на демонтаж монумента планировали потратить более 125 тысяч долларов.

Жители польского города Гожув выступили против переноса советского памятника, установленного на Грюнвальдской площади. Как сообщает Gazeta Lubuska, люди взбунтовались в соцсетях, назвав идею демонтажа монумента глупой и ненужной.

По данным издания, местные власти заявили, что данная скульптура "прямо намекает на польско-советское единство в борьбе с фашизмом", поэтому должна быть перенесена в другое место. Вместо неё на площади хотели установить памятник, который увековечит 100-летие независимости. На перенос монумента планировали потратить более 125 тысяч долларов.

Как сообщает газета, после недовольства местных жителей, которые сочли идею властей глупой и ненужной, мэр города передумал сносить скульптуру.

Отметим, что жителей города поддержали и депутаты. Так, фракция горсовета "Современный Гожув" подготовила заявление, в котором памятник назван "свидетельством истории, которую не следует перевирать".

— Он не прославляет никакой тоталитарный режим, а отдаёт дань уважения погибшим солдатам, — говорится в заявлении.

В новом заявлении местных властей отмечается, что действия в отношении памятника будут приостановлены из-за недавнего пожара в соборе, из-за которого большинство бюджетных планов утратили свою силу.