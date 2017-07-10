Дворкович согласился с назначением премии в 95 млн рублей экс-главе Почты России

В конце 2016 года в Минкомсвязи приняли решение о выплате Дмитрию Страшнову щедрого вознаграждения. Позже премией размером в 95,4 млн рублей заинтересовалась Генпрокуратура.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что сотрудники Министерства связи и массовых коммуникаций действовали в рамках закона, назначая бонус бывшему руководителю Почты России.

— Я считаю, что всё делалось в рамках законодательства, — коротко отметил Дворкович, отвечая на вопросы журналистов.

Он также выразил надежду, что в деле разберутся правоохранительные органы разберутся и "всё будет хорошо".

Напомним, Страшнов был освобождён от должности гендиректора Почты России 30 июня. Ранее в Кремле отказались комментировать вопрос о новом руководителе организации, переадресовав его правительству.