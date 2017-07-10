Активиста "Стопхама" будут судить за повреждение сбившего его Mercedes

В Санкт-Петербурге автомобилист на дорогом авто наехал на стопхамовца прямо на тротуаре. Позже вдруг "выяснилось", что виноват в этом сам молодой человек, который умудрился "повредить" стекло машины во время аварии.

В Петербурге возбуждено уголовное дело на активиста движения "Стопхам", сбитого автомобилем "Мерседес" прямо на тротуаре. Водитель на скорости наехал на парня, перегородившего ему дорогу, так, что тот отлетел на несколько метров, а после скрылся с места аварии. Произошедшее попало на видео. Вскоре на место происшествия приехали сотрудники полиции, которые составили протокол, сообщает телеграм-канал Mash.

Однако спустя некоторое время положение сил вдруг поменялось. Так, водитель был полностью оправдан судом — он заявил, что принял активистов за бандитов и защищался от них. А вот на активиста после встречного заявления возбудили уголовное дело — "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Оказалось, стопхамовец повредил стекло сбившего его автомобиля. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.