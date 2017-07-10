Потепление в российской Арктике вызвало похолодание в США и Канаде

"Тёплая" погода в Заполярье приводит к тому, что тёплый воздух с Тихого океана не попадает в Северную Америку.

Учёные из США и Южной Кореи обнаружили неочевидную на первый взгляд закономерность. Им удалось выяснить, что повышение средней температуры в российской части Арктики из-за глобального потепления ведёт к тому, что в США и Канаду приходят необычные холода. Об этом говорится в публикации журнала Nature Geoscience.

Учёные проанализировали температурные колебания в этих регионах Земли за последние 36 лет. Они обнаружили, что потепление в Арктике вызывало мощные антициклоны на Аляске и в Беринговом море. Те, в свою очередь, блокировали перемещение тёплого воздуха с Тихого океана в сторону США и Канады, в результате чего зимы становились аномально холодными — на 1–1,5 градуса ниже нормы.

От этого страдали как животный и растительный миры, так и экономика США и Канады: некоторые сельхозкультуры давали не самый лучший урожай. Учёные ожидают, что эта тенденция будет только усиливаться. Из-за глобального потепления в Северной Америке будет холодать.