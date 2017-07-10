Россиянам для въезда на Украину понадобится электронная регистрация

Гражданам РФ придётся заблаговременно информировать украинский МИД перед поездкой в страну.

Украина потребует от граждан РФ заблаговременно проходить электронную регистрацию перед поездкой в страну. Об этом сообщил глава СНБО Украины Александр Турчинов.

Политик заявил, что при этом россиянам придётся предоставлять украинскому МИД все запрашиваемые ведомством данные. По словам Турчинова, это процедура не минует также граждан РФ, живущих на Украине. От них потребуют информировать ведомство о всех передвижениях по территории страны.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна введёт биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают государственную границу. Турчинов пообещал журналистам, что система начнёт функционировать не позже 2018-го.