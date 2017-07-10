Дворкович выступил против переноса вступления в силу "пакета Яровой" на 2023 год

Ранее появилась информация, что правительство может перенести вступление в силу пакета антитеррористических поправок с 2018 на 2023 год.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что поэтапно вводить нормы из "пакета Яровой" необходимо начиная с 1 июля 2018 года. Ранее о том же самом говорил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

— Есть общее согласованное мнение правительства, что нужно поэтапно начиная с 1 июля 2018 года вводить определённые требования <...> Не нужно относить начало реализации этих требований, — сказал Дворкович.

По его мнению, закон требует внесения "небольших" изменений. В частности, вице-премьер отметил, что правительству надо дать право определить этапы введения требований.

Напомним, согласно пакету антитеррористических норм, предложенному депутатом ГД Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, с июля 2018 года операторы связи должны будут до полугода хранить данные об активности клиентов.