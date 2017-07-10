Делом осуждённого за разбой инвалида-колясочника займётся Генпрокуратура

У москвича Антона Мамаева полностью атрофированы мышцы, однако решением суда он помещён в СИЗО.

Генеральная прокуратура РФ займётся "детальным" изучением судебного решения, согласно которому парализованный 28-летний Антон Мамаев, которого обвиняют в разбое, оказался под стражей в "Матросской Тишине". Это обещание дал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

— Изучаем решение суда. Будем детально разбираться, — написал он в "Фейсбуке", отвечая на просьбу вмешаться в ситуацию.

Ранее СМИ писали, что Антон Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, был признан виновным в вооружённом разбое по делу о похищении мотороллера. Это произошло 30 июня, подсудимому назначили 4,5 года колонии и отправили в СИЗО.

Позднее сообщалось, что ФСИН вознамерилась отправить Мамаева в столичную больницу, чтобы медики определили возможность содержания его в "Матросской Тишине".