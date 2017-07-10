В России начались продажи новой Lada Vesta на газе

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В России начались продажи новой Lada Vesta на газе

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Фото: lada.ru

Модель может работать как на бензине, так и на метане. При этом использование последнего позволяет в три раза сократить расходы на топливо.

C 10 июля в дилерских центрах Lada открыт приём заказов на новую модель "АвтоВАЗа" Lada Vesta CNG с серийной газобаллонной установкой. Презентация модели проходит в Екатеринбурге на выставке "Иннопром", сообщается на сайте производителя.

Благодаря газобаллонной установке новая Lada может работать как на бензине, так и на метане. Использование последнего позволяет снизить расходы на горючее в три раза, отмечает пресс-служба. При этом автомобиль оборудован специальными предохранителями, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали.

Начальная стоимость Lada Vesta CNG — 600 900 рублей.

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